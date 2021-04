Neoen : Bpifrance passe sous les 5%

Bpifrance a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 9 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Neoen et détenir, par l'intermédiaire de la SAS Bpifrance Investissement, 4,69% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte de l'augmentation de capital du groupe d'énergies renouvelables. À cette occasion, Bpifrance Investissement a déclaré avoir franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.