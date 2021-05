Neoen : début des travaux pour le parc éolien de Kaban

Neoen annonce avoir donné à Vestas l'instruction de démarrer les travaux du Kaban Green Power Hub dans le Far North Queensland, en Australie. Le projet devrait être opérationnel en 2023 et représente un investissement de 373 millions de dollars australiens.



Le projet comprend la construction d'un parc éolien de 157 MW, situé près de la ville de Ravenshoe, sur le plateau d'Atherton, ainsi que la modernisation d'une ligne de transmission de 320 km du réseau de Powerlink qui longe la côte du North Queensland.



Avec le parc éolien de Kaban, le portefeuille de Neoen franchit le cap de 2 GW de capacité en opération ou en construction en Australie. Le groupe d'énergies renouvelables, présent dans quinze pays, vise une capacité mondiale de 10 GW à fin 2025.



