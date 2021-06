Neoen : franchit le cap d'un gigawatt d'énergie renouvelable en opération ou en construction en France 0.16 Mo

Paris, le 10 juin 2021

Neoen franchit le cap d'un gigawatt d'énergie renouvelable en opération ou en construction en France

Neoen (code ISIN : FR0011675362, code mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, annonce aujourd'hui avoir franchi le seuil d'un gigawatt de capacité d'énergie renouvelable en opération ou en construction en France, avec la mise en construction récente de nouveaux actifs solaires et éoliens. Neoen confirme ainsi son statut de premier producteur indépendant français d'énergie renouvelable. Sur le territoire national, Neoen compte 55 centrales en opération, 22 en construction, plus de 140 collaborateurs et plus d'un milliard d'euros déjà investi.

La France est le 2ème pays de Neoen en termes de capacité en opération ou en construction, après l'Australie qui vient de franchir le cap de deux gigawatts. Présente en France dans les domaines du solaire, de l'éolien et du stockage, Neoen opère notamment le parc solaire le plus puissant du pays, à Cestas en Gironde (300 MWc).

Fidèle à son modèle « develop-to-own », Neoen conçoit, développe et exploite depuis ses 4 directions régionales (Aix-en-Provence, Bordeaux, Nantes et Paris où se situe également le siège de la société) des projets dans la plupart des départements français. Une cinquième direction régionale ouvrira prochainement à Lyon.

Neoen travaille notamment en étroite collaboration avec les acteurs du monde agricole pour expérimenter et co-construire des politiques de développement et des projets agrisolaires. Ces derniers représentent une part de plus en plus importante de son portefeuille. Neoen participe également à la requalification et à la réhabilitation de sites dégradés, tels que d'anciennes carrières et mines, des terrains aéroportuaires délaissés ou encore des centres d'enfouissement techniques.

Guillaume Decaen, directeur du développement France, déclare : « En franchissant le seuil symbolique d'un gigawatt en opération ou en construction, Neoen confirme son leadership en France. Notre capacité à mener des projets en lien avec les territoires est l'une des clés de notre succès et un vrai gage de crédibilité. Fort de notre ancrage local et de l'expertise que nous avons développée depuis 13 ans, nous allons accélérer notre développement en France et prendre une part encore plus active à la transition énergétique de notre pays. »

Xavier Barbaro, président-directeur général de Neoen, ajoute : « Je félicite les équipes de Neoen pour tout le travail accompli qui nous permet aujourd'hui de dépasser le cap d'un gigawatt en opération ou en construction en France, où Neoen a commencé son activité en 2008. La France est plus que jamais l'un des piliers de notre croissance et représentera ainsi une part importante de la capacité de 10 GW en opération ou en construction que nous visons à horizon 2025. »