Neoen : recul du chiffre d'affaires au T1 malgré une production en hausse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a publié mardi un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre, en dépit d'une hausse de sa production d'électricité.

Les ventes de Neoen ont atteint 80,2 millions d'euros au cours des trois premiers mois de l'année, contre 95,8 millions d'euros un an plus tôt, soit un recul de 16%. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires a reculé de 17%.

Cette baisse s'explique principalement par une base de comparaison défavorable. Les ventes du premier trimestre 2020 avaient été portées par des revenus non récurrents liés aux activités de stockage du groupe en Australie.

La production d'électricité du groupe a atteint 1.256 gigawatt-heures au premier trimestre 2021, en hausse de 13% sur un an. Cette augmentation s'explique par la croissance du parc de centrales solaires et éoliennes en activité.

Pour l'année en cours, Neoen a confirmé son objectif d'un excédent brut d'exploitation (Ebitda) compris entre 295 millions et 325 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda d'environ 80%.

Le groupe a toutefois précisé que ce chiffre inclurait les produits nets de cessions d'actifs du portefeuille effectuées dans le cadre de l'activité de "farm-down". La contribution à l'Ebitda 2021 de ces opérations sera inférieure à 20%, a ajouté le groupe.

Neoen a par ailleurs confirmé son objectif de plus de 5 gigawatts (GW) de capacités en opération ou en construction à la fin de l'année 2021, qui seront pleinement opérationnelles fin 2022, et d'au moins 10 GW de capacités en opération ou en construction d'ici à la fin 2025.

Le groupe a dévoilé au mois de mars un programme d'investissements de 5,3 milliards d'euros. Le mois dernier, il a réalisé une augmentation de capital de 600 millions d'euros, couvrant la moitié de ses besoins en capitaux à l'horizon 2025.

