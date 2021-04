Helsinki et Paris, le 08 avril 2021

Neoen sécurise auprès de MEAG le financement du plus grand parc éolien de Finlande (404 MW)

Neoen a finalisé le financement de Mutkalampi qui, avec une puissance de 404 MW, sera le plus grand parc éolien de Finlande et représentera près de 2% de la production annuelle du pays

Ce parc sera également le plus grand actif éolien de Neoen au niveau mondial

La majorité de l'électricité produite par Mutkalampi sera vendue à Google, Heineken, Nobian (anciennement Nouryon), Philips et Signify, via 5 corporate PPA de 10 ans, pour un total de 251 MW

de 10 ans, pour un total de 251 MW Le projet est détenu à 100% par Neoen et sa dette senior, sans recours, sera apportée par MEAG, filiale de Munich Re

Avec le parc éolien de Hedet (81 MW), la batterie de Yllikkälä (30 MW / 30 MWh) et le parc de Mutkalampi (404 MW), la Finlande deviendra le troisième pays de Neoen en termes de puissance installée (515 MW)

Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN), un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable et l'un des plus dynamiques au monde, a finalisé le financement de Mutkalampi, parc éolien de 404 MW situé dans la région centrale et du nord d'Ostrobotnie, dans l'ouest du pays. Détenu à 100% par Neoen, Mutkalampi sera le plus grand parc éolien de Finlande.

Le projet sera financé par un apport en fonds propres de Neoen et par une dette senior sans recours de 290 millions d'euros accordée par la société de gestion d'actifs allemande MEAG, filiale du groupe Munich Re, intervenant pour le compte de compagnies d'assurance primaire d'ERGO, d'investisseurs institutionnels via MEAG et de plusieurs fonds d'investissement gérés par MEAG. Une facilité de financement de TVA sera apportée par la banque suédoise SEB pour un montant de 38 millions d'euros. L'investissement total dans ce parc éolien est estimé à 478 millions d'euros hors coûts de financement.

La vente de l'électricité du parc de Mutkalampi a été majoritairement sécurisée par la signature de cinq corporate PPA (power purchase agreements) de 10 ans : un contrat de 125 MW signé avec Google en 2019 et quatre autres contrats signés en 2020, représentant un total de 126 MW, signés avec un consortium de grandes entreprises néerlandaises (Heineken, Nobian, Philips et Signify).

Le démarrage de la production d'énergie se fera en deux phases, la première prévue fin 2022 et la seconde prévue au troisième trimestre 2023. Le contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction (contrat EPC) a été attribué à Vestas. Ce parc sera composé de 69 turbines de puissances différentes afin de maximiser son rendement tout en minimisant les impacts visuels et sonores. Les travaux de préparation du site ont déjà débuté.

Jerri Loikkanen, directeur général de Neoen Finlande, déclare : « Nous sommes très heureux que Mutkalampi ait franchi l'étape importante que constitue la sécurisation de son financement. Avec plus de 500 MW en Finlande, Neoen est déjà l'un des acteurs de référence du pays et l'un des plus innovants. Fort