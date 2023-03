Neoen : objectifs confirmés à horizon 2025

En marge de la publication de ses résultats annuels 2022, Neoen présente un point d'étape à mi-parcours de sa feuille de route stratégique, confirmant son objectif d'au moins 10 GW d'actifs en opération ou en construction à fin 2025.



A horizon 2030, il projette d'atteindre une capacité en opération ou en construction cible de plus de 20 GW. Il réitère aussi son ambition d'atteindre un rythme de gain de nouveaux projets d'au moins 2 GW par an à compter de 2025.



Le groupe d'énergies renouvelables attend un EBITDA ajusté entre 460 et 490 millions d'euros en 2023 et confirme viser une croissance annuelle à deux chiffres de l'EBITDA ajusté sur la période 2023-25 pour atteindre plus de 600 millions en 2025.



