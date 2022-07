Neoen : premier actif en construction en Suède

Neoen a lancé la construction de son premier actif en Suède, le parc éolien de Storbrännkullen. Il sera équipé de dix turbines Nordex N163 d'une puissance unitaire comprise entre 5,5 et 5,9 MW, soit une capacité totale de 57,4 MW. Stenger & Ibsen Construction (SIC) sera en charge des travaux de génie civil et d'électrification. Ce parc sera raccordé à la ligne de transmission de 130 kV du réseau E.ON. Sa mise en service est prévue pour fin 2023.



Neoen compte contractualiser une partie importante de l'électricité qui sera générée. La production attendue correspond à la consommation annuelle de 30 000 foyers, chauffage inclus.



Fidèle à son modèle " develop-to-own ", Neoen sera le propriétaire et l'exploitant à long terme de ce parc éolien. Neoen s'engage à ce que cet investissement bénéficie aux communautés locales dont le soutien a été déterminant. Ainsi, la création d'un fonds communautaire permettra de financer chaque année des initiatives locales contribuant positivement au développement de la région.



Avec ce premier parc en construction, Neoen affirme son ambition de devenir un acteur de référence en Suède et de participer activement à l'atteinte de l'objectif national de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2040. Présent en Suède depuis 2020, Neoen compte une équipe d'une dizaine de personnes qui développe un portefeuille de plusieurs centaines de MW éoliens et solaires, ainsi que des projets de stockage.