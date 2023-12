Neoen remporte 104,4 MWc de nouveaux projets solaires en France

Le parc de Brisanne (30 MWc) en Mayenne est l'un des premiers projets agrivoltaïques du département. Il permettra de sécuriser l'exploitation agricole ovine en place et de créer un second emploi d'éleveur à temps plein. L'Institut de l'Elevage (IDELE), avec lequel Neoen collabore depuis maintenant plusieurs années, y réalisera un suivi annuel durant l'exploitation.

A Geloux (Landes), où Neoen opère un parc solaire de 7,2 MWc depuis 2014, c'est à la demande des élus locaux que Neoen a développé un second parc de 14,4 MWc sur des parcelles communales sylvicoles. Les trois autres projets lauréats sont des parcs agrivoltaïques qui permettront d'associer sur un même espace activité d'élevage ovin et production d'énergie solaire.

promouvoir l'agrivoltaïsme et de proposer à de jeunes éleveurs des projets d'installations sur des parcs agrivoltaïques de son portefeuille.

A Réchicourt-le-Château, en Moselle, le projet agrivoltaïque d'une puissance de 30 MWc a été développé par Neoen depuis 2019, en étroite concertation avec les exploitants agricoles, les élus locaux et les experts de la Fédération Nationale Ovine.

Guillaume Decaen, directeur de développement France de Neoen, déclare : « Ce nouveau succès reflète la qualité de nos projets et tout particulièrement la pertinence de notre modèle agrivoltaïque développé depuis 2017. Je tiens à remercier nos équipes pour leur travail formidable qui nous permet de remporter cette année un demi-gigawatt dans l'ensemble des appels d'offres gouvernementaux français. C'est un record pour Neoen en France et c'est certainement aussi un record en France pour un développeur indépendant - et nous entendons continuer sur cette lancée dans les prochaines années. »

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, conclut : « Nous sommes fiers d'être à nouveau distingués et de voir notre position de leader indépendant français renforcée. En étant le développeur de ses propres projets, Neoen parvient à les rendre à la fois très compétitifs et intrinsèquement créateurs de valeur. Les perspectives pour Neoen en France - comme dans nos autres géographies - sont immenses, et Neoen s'affirme plus que jamais comme un acteur majeur de son secteur. »

À propos de Neoen

Créée en 2008, Neoen est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable. Ses savoir-faire dans les domaines du solaire, de l'éolien et du stockage lui permettent de participer activement à la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive. Multipliées par six au cours des six dernières années, ses capacités en opération ou en construction dépassent aujourd'hui 7,2 GW.

Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France (Cestas, 300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l'une des centrales solaires les plus compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des plus grandes centrales de stockage à grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie (Hornsdale Power Reserve, 150 MW / 193,5 MWh et Victorian Big Battery 300 MW / 450 MWh).

Société en forte croissance, Neoen a pour ambition d'atteindre 10 GW en opération ou construction fin 2025. Neoen est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) et appartient aux indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Pour en savoir plus : www.neoen.com