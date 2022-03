Neoen : remporte à nouveau 92,5 MWc de projets solaires en France

Guillaume Decaen, directeur du développement France déclare : « Avec 92,5 MWc remportés dans ce nouvel appel d'offres solaire, Neoen démontre une nouvelle fois la qualité de ses projets et la compétitivité de ses offres. Nous sommes fiers de conforter ainsi notre leadership en France. Je voudrais chaleureusement féliciter les équipes de nos six bureaux régionaux et remercier les acteurs des territoires avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. »

Ces 7 projets se situent en Nouvelle-Aquitaine (Charente et Landes), en Occitanie (Aveyron, Aude) et dans le Grand Est (Moselle, Haute Marne). Ils témoignent de la capacité de Neoen à développer des projets sur l'ensemble du territoire français, en étroite concertation avec les élus, les propriétaires fonciers, les exploitants agricoles, les parties prenantes locales et les services de l'État. La mise en service des centrales devrait s'échelonner au cours des années 2024 et 2025.

qu'un début, car nos perspectives de développement y sont immenses. Les énergies renouvelables sont plus que jamais un levier de compétitivité et de souveraineté énergétique, qui sont des enjeux majeurs pour notre pays et pour l'Europe, et Neoen mettra tout en œuvre pour accélérer cette transition. »

