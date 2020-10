Neoen : s'engage dans le plus grand parc solaire d'Australie

26/10/2020 | 09:56

Neoen annonce avoir complété le financement du Western Downs Green Power Hub, un parc solaire de 460 MWc situé à proximité de Chinchilla dans le sud-ouest du Queensland (Australie).



Détenu à 100% par Neoen, Western Downs sera le plus grand parc solaire du pays, alimentant le réseau de transport de Powerlink en énergie propre et apportant d'importants bénéfices économiques à la région.



D'un coût total de près de 600 millions de dollars australiens, le projet devrait générer plus de 400 emplois pour les communautés locales.



Les travaux s'étireront sur plus d'une année et la production d'énergie commencera en 2022.

Ce parc solaire produira suffisamment d'électricité pour alimenter 235 000 foyers du Queensland soit l'équivalent de l'ensemble des foyers de la ' Sunshine Coast '.





