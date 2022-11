Neoen : salué pour un relèvement d'objectif annuel

Neoen s'adjuge près de 5% après un relèvement de sa fourchette d'objectif d'EBITDA ajusté pour l'année 2022 à un niveau compris entre 390 et 410 millions d'euros, sa marge d'EBITDA ajusté étant attendue entre 80 et 85%.



Le groupe d'énergies renouvelables réitère par ailleurs ses objectifs de croissance d'EBITDA ajusté jusqu'en 2025 et son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à la fin de l'année 2025.



Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois a atteint 354,6 millions d'euros, en hausse de 46% avec une forte croissance de chacune des trois activités solaire (+20%), éolien (+50%) et stockage (multipliée par 2,7).



