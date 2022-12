Neoen signe un contrat avec TDF pour la fourniture d'énergie d'origine solaire

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a annoncé jeudi avoir signé avec l'opérateur français d'infrastructures et de réseaux numériques TDF un contrat de vente d'électricité de 62 mégawatts (MW) pour une durée de 15 ans. Les modalités financières de ce contrat n'ont pas été communiquées.

"Selon les termes du contrat, TDF achètera à compter du 1er janvier 2026, et pour une durée de 15 ans, l'électricité et les garanties d'origine qui seront produites par les centrales solaires de Salernes (16,8 MW, Var) et de Boussès (45,1 MW, Lot-et-Garonne)", soit la totalité de la production des deux parcs, a indiqué Neoen dans un communiqué.

"Les deux parcs solaires, développés par Neoen en concertation avec les élus locaux et les parties prenantes des territoires concernés, entreront en construction en 2023 pour une mise en service prévue en 2024 pour Salernes et en 2025 pour Boussès", a souligné Neoen.

Propriétaire à 100% des deux parcs, dont la production annuelle est estimée à près de 83 gigawatts-heure (GWh), Neoen en assurera l'exploitation, a précisé le groupe.

December 22, 2022