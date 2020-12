Neoen : signe un contrat d'électricité verte en Finlande

Neoen annonce la signature d'un nouveau contrat de vente d'électricité verte avec un consortium formé par Heineken, Philips, Signify et Nouryon.



D'une durée de 10 ans, ce contrat porte sur une puissance de 126 MW. L'électricité et les garanties d'origines seront produites par le futur parc éolien de Mutkalampi en Finlande, codéveloppé avec Prokon et détenu par Neoen.



La puissance totale du parc de Mutkalampi initialement annoncée à 250 MW sera portée à 404 MW, ce qui en fera l'un des plus importants de Finlande, annonce Neoen.



Le démarrage du contrat de vente d'électricité avec Heineken, Philips, Signify et Nouryon est prévu au 3 ème trimestre 2023.



