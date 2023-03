Neoen : succès de l'augmentation de capital

Neoen a annoncé lundi le succès de son augmentation de capital de 750 millions d'euros qui doit lui permettre d'augmenter ses capacités installées et d'intensifier ses investissements dans le stockage.



Le producteur indépendant français d'énergies renouvelables indique que l'opération - lancée dans un contexte 'extrêmement porteur' pour le secteur - a reçu le soutien de ses actionnaires historiques (Impala, FSP et Bpifrance) et bénéficié de la participation d'investisseurs déjà présents au capital, comme de celle de nouveaux entrants.



La demande totale a atteint 59,6 millions d'actions nouvelles, soit un taux de souscription d'environ 162%, avec un taux de souscription à titre irréductible d'environ 98%.



A l'issue de l'opération, Impala, FSP et Bpifrance détiendront respectivement 42,2%, 6,9% et 4,4% du capital, avec un flottant porté à 45,1% du capital.



Cette augmentation de capital va renforcer le bilan de la société en lui donnant les moyens d'accélérer encore sa croissance pour viser une capacité installée de plus de 10 GW en 2025, soit une augmentation de 50%.



La transaction va également lui permettre d'étendre ses capacités en matière de stockage, notamment par l'investissement dans des batteries dotées d'une plus grande durée d'autonomie.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Neoen progressait de 0,2% lundi dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.