Neoen table sur une nouvelle hausse de son Ebitda ajusté en 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur d'énergies renouvelables Neoen a indiqué mercredi tabler sur une nouvelle progression de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté en 2023, après que cet indicateur est ressorti conforme à ses attentes l'an dernier.

Neoen prévoit un Ebitda ajusté compris entre 460 millions et 490 millions d'euros en 2023, tandis que la marge d'Ebitda devrait être proche de 80%. Le groupe a confirmé viser une croissance annuelle à deux chiffres de l'Ebitda ajusté sur la période 2023-2025 et a indiqué prévoir un Ebitda ajusté supérieur à 600 millions d'euros en 2025.

En 2022, l'Ebitda ajusté a atteint 414 millions d'euros, en hausse sur un an de 28%, a indiqué Neoen dans un communiqué. Le groupe tablait sur un Ebitda ajusté "légèrement supérieur à 410 millions d'euros".

Le chiffre d'affaires a progressé sur un an de 51% en données publiées et de 46% à changes constants, à 503,2 millions d'euros, contre 333,6 millions d'euros en 2021.

Le résultat net a atteint 48 millions d'euros, contre 40,2 millions d'euros en 2021.

Le groupe proposera le versement d'un dividende de 0,125 euro par action au titre de l'exercice 2022, soit une hausse de 25% sur un an. Neoen a indiqué qu'il "entend[ait] augmenter de manière progressive son dividende par action, au regard notamment de l'évolution de ses résultats et de sa situation financière", sur la période 2023-2025.

Le producteur d'électricité verte a par ailleurs confirmé ses objectifs de croissance à moyen terme, notamment son ambition d'atteindre au moins 10 gigawatts (GW) de capacité en opération ou en construction fin 2025. A fin 2022, Neoen disposait d'une capacité en opération ou en construction de 6,6 GW, contre 5,4 GW un an plus tôt.

Le groupe a en outre présenté un nouvel objectif à l'horizon 2030 de plus de 20 GW de capacités en opération ou en construction.

Par ailleurs, Neoen a relevé le montant de l'enveloppe d'investissements pour l'ensemble de la période 2021-2025, de 5,3 milliards d'euros indiqués en 2021 à 6,2 milliards d'euros.

Le groupe a ajouté que ses besoins totaux en fonds propres étaient estimés à 750 millions d'euros sur la période 2023-2025.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE NEOEN:

https://neoen.com/fr/investisseurs/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2023 01:53 ET (06:53 GMT)