Neoen : un gigawatt de capacité dans les pays nordiques

Neoen indique avoir franchi le cap de 1 GW (gigawatt) de capacité d'énergie renouvelable en opération ou en construction dans les pays nordiques, cinq ans après avoir lancé la construction de sa première centrale éolienne en Finlande.



'Cette capacité est répartie entre plus de 770 MW en Finlande, dont Mutkalampi, plus grand parc éolien finlandais, et plus de 300 MW en Suède, dont Hultsfred, plus grande centrale solaire suédoise', précise le groupe d'énergie renouvelable.



Neoen annonce par ailleurs la signature de deux nouveaux Corporate PPA, avec Equinix pour le parc éolien de Storbrännkullen en Suède, et avec Mölnlycke Health Care pour le parc éolien de Mutkalampi en Finlande, pour environ 14 MW chacun.



