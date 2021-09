Neoen : va céder ses parts dans deux centrales solaires

Neoen annonce avoir signé un accord en vue de céder 100% de ses parts dans les centrales solaires françaises de Grabels (Hérault) et Lagarde (Vaucluse), d'une capacité totale de 11 MWc.



Les deux centrales seront cédées à Amarenco, un producteur indépendant d'énergie photovoltaïque, pour une valeur d'entreprise de près de 31 millions d'euros, soit 2,8 millions d'euros par MWc.



' Le produit net de cession s'élèvera à un niveau d'environ 10 millions d'euros, qui contribueront à l'EBITDA 2021 ', précise Neoen.



L'opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.