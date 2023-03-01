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Neoen vise une capacité en opération ou en construction de plus de 20 GW à l'horizon 2030

01/03/2023 | 07:45
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1er mars (Reuters) - Neoen SA:

* CONFIRME SES OBJECTIFS POUR 2025

* A HORIZON 2030, CAPACITÉ EN OPÉRATION OU EN CONSTRUCTION CIBLE DE PLUS DE 20 GW

* OBJECTIF DAU MOINS 10 GW DACTIFS EN OPÉRATION OU EN CONSTRUCTION À FIN 2025 CONFIRMÉ

* PRÉVOIT QUE LES INVESTISSEMENTS RELATIFS AUX PROJETS INCLUS DANS LOBJECTIF DE 10 GW SÉLÈVERONT À ENVIRON EUR 6,2 MDS SUR LA PÉRIODE 2021-2025

* OBJECTIF CONFIRMÉ DE CROISSANCE ANNUELLE À DEUX CHIFFRES DE LEBITDA AJUSTÉ SUR LA PÉRIODE 2023-2025

* AMBITION DE RÉALISER UN EBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEUR À EUR 600 MLNS EN 2025

* BESOINS TOTAUX EN FONDS PROPRES ESTIMÉS À EUR 750 MLNS SUR LA PÉRIODE 2023-2025

* MAINTIEN DUNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION FONDÉE SUR UNE AUGMENTATION PROGRESSIVE DU DIVIDENDE PAR ACTION SUR LA PÉRIODE 2023-2025

* EBITDA AJUSTÉ ATTENDU ENTRE EUR 460 MLNS ET EUR 490 MLNS EN 2023 CONTRE EUR 414 MLNS EN 2022

* AMBITION RÉITÉRÉE DATTEINDRE UN RYTHME DE GAIN DE NOUVEAUX PROJETS DAU MOINS 2 GW PAR AN À COMPTER DE 2025 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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PER 2022 63,6x
Rendement 2022 0,34%
Capitalisation 3 659 M 3 884 M -
VE / CA 2022 13,9x
VE / CA 2023 12,5x
Nbr Employés 288
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Norbert Thouvenot Chief Operating Officer
Christophe Gegout Independent Director
Helen Lee Bouygues Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
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HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.7.58%18 432
NORTHLAND POWER INC.-10.96%6 103
ENCAVIS AG0.32%3 188
FALCK RENEWABLES S.P.A.1.44%2 885