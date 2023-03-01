Neoen vise une capacité en opération ou en construction de plus de 20 GW à l'horizon 2030

1er mars (Reuters) - Neoen SA:
* CONFIRME SES OBJECTIFS POUR 2025
* A HORIZON 2030, CAPACITÉ EN OPÉRATION OU EN CONSTRUCTION
CIBLE
DE PLUS DE 20 GW
* OBJECTIF DAU MOINS 10 GW DACTIFS EN OPÉRATION OU EN
CONSTRUCTION À FIN 2025 CONFIRMÉ
* PRÉVOIT QUE LES INVESTISSEMENTS RELATIFS AUX PROJETS
INCLUS DANS
LOBJECTIF DE 10 GW SÉLÈVERONT À ENVIRON EUR 6,2 MDS SUR LA
PÉRIODE 2021-2025
* OBJECTIF CONFIRMÉ DE CROISSANCE ANNUELLE À DEUX CHIFFRES
DE
LEBITDA AJUSTÉ SUR LA PÉRIODE 2023-2025
* AMBITION DE RÉALISER UN EBITDA AJUSTÉ SUPÉRIEUR À EUR 600
MLNS
EN 2025
* BESOINS TOTAUX EN FONDS PROPRES ESTIMÉS À EUR 750 MLNS SUR
LA
PÉRIODE 2023-2025
* MAINTIEN DUNE POLITIQUE DE DISTRIBUTION FONDÉE SUR UNE
AUGMENTATION PROGRESSIVE DU DIVIDENDE PAR ACTION SUR LA PÉRIODE
2023-2025
* EBITDA AJUSTÉ ATTENDU ENTRE EUR 460 MLNS ET EUR 490 MLNS
EN 2023
CONTRE EUR 414 MLNS EN 2022
* AMBITION RÉITÉRÉE DATTEINDRE UN RYTHME DE GAIN DE
NOUVEAUX
PROJETS DAU MOINS 2 GW PAR AN À COMPTER DE 2025
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)