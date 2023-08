Neogen Chemicals Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de composés à base de brome, de sels de lithium et de brome et de produits chimiques de Grignard. Les produits de la société comprennent des produits chimiques organiques, des produits intermédiaires avancés, des produits chimiques inorganiques, des produits chimiques et des réactifs de Grignard. La société opère à travers trois segments : les produits chimiques organiques, les produits chimiques inorganiques, et la synthèse et la fabrication sur mesure. Le segment des produits chimiques organiques est impliqué dans la fabrication de composés organiques à base de brome, de produits intermédiaires avancés, de composés spécialisés et de réactifs de Grignard. Le segment des produits chimiques inorganiques est impliqué dans la fabrication de lithium inorganique et de sels de brome. Le segment synthèse et fabrication sur mesure est impliqué dans le développement et la fabrication de nouveaux procédés et de produits personnalisés.

Secteur Chimie de spécialité