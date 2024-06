Communiqué du Directoire suite à l’AGM du 21 juin 2024

Créé en 2012, Neolife conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux logements, aux bâtiments tertiaires et aux aménagements paysagers éco-responsables. Grâce à sa technologie basée sur l'utilisation d'éco-matériaux innovants, Neolife participe à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l'innovation et l'humain.

Secteur Matériaux de construction