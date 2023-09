Neolife: 1,04 million d'euros de trésorerie au 30 juin 2023

Neolife annonce qu'au 30 juin 2023, sa trésorerie s'élève à 1,04 million d'euros quand elle s'affichait à 1,36 million à fin 2022. Le spécialiste des solutions constructives à caractère environnemental affiche une perte nette semestrielle de 615 000 euros contre -375 000 euros il y a un an, pour un chiffre d'affaires passé de 6,59 millions à 7,50 millions d'euros. Le taux de marge de la société est passé de 26,4% à 29%. Pour la société, la poursuite de sa croissance démontre " l'intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants ".



" Ces performances sont d'autant plus positives qu'elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction très tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement ", ajoute Neolife.