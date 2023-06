Neolife : Communiqué Neolife

1 million de m² !

Cela n'aurait pas été possible sans la force d'une équipe, soudée derrière ses fondateurs et dirigeants, avec qui elle partage cette envie d'innover pour un mode de construction toujours plus écologique et durable.

Neolife est née en 2012 d'une idée fondatrice forte : concevoir et fabriquer en France un éco-matériau inédit, alliant le végétal et le minéral, pour proposer des solutions constructives à faible impact environnemental.

Ce challenge de départ était ambitieux, à l'époque où le secteur du bâtiment s'investissait peu dans la transition écologique.

Aujourd'hui, nous souhaitons mettre en lumière notre équipe dirigeante, que vous rencontrez moins sur le terrain mais qui chaque jour soutient, motive, challenge et accompagne les forces vives de Neolife pour relever ce défi dans la durée.

Comme vous le savez, gérer une entreprise s'apparente souvent à la conduite d'un bateau, qu'il faut amener à bon port en traversant parfois des tempêtes…mais en gardant toujours le cap !

Patrick Marché et Bernard Voisin.

Plus unis et complémentaires que jamais dans cette volonté de relever le défi un peu fou qu'ils se sont fixé : vouloir disrupter un monde du bâtiment qui a besoin d'innovations.

Respectivement Président du Conseil de Surveillance avec la confiance sans faille des associés fondateurs et Président du Directoire avec charisme et passion pour tenir le cap.

L'un donne à l'entreprise les moyens financiers et les réseaux nécessaires afin qu'elle puisse progresser à vive allure et conserver du carburant pour s'inscrire dans la durée. L'autre incarne la vision métier acquise par de nombreuses années d'expertise et de pratique dans la construction, et apporte la parfaite maîtrise de la R&D et des technologies biosourcées innovantes que vous connaissez aujourd'hui chez Neolife.

A leur côté, en véritable cheffe d'orchestre, nous vous présentons Marie Berland, notre Directrice Générale. Après un parcours de plus de 20 ans dans le monde de la façade, elle a rejoint notre société en 2019 avec toute sa passion et son expertise du marché, et a su porter nos solutions constructives partout en France et en Europe.

Afin de sécuriser nos décisions et alimenter l'entreprise de bons indicateurs permettant de faire des choix justes et éclairés, nous nous appuyons sur un Directeur Administratif et Financier aguerri, sachant œuvrer dans le monde des entreprises cotées avec la flexibilité indispensable pour accompagner notre PME agile… Nous sommes donc ravis de compter parmi notre équipe dirigeante Geoffroy Jestinqui assume parfaitement sa tâche au quotidien.

Depuis la création de Neolife, nos deux fondateurs ont toujours été convaincus que le développement à l'export contribuerait fortement à la réussite du projet. Romain Fernandes, notre Directeur du Développement International nous prouve tous les jours que leur intuition était la bonne, en animant avec rigueur et enthousiasme un réseau grandissant de partenaires européens, persuadés comme nous que l'urgence climatique nécessite une réponse adaptée aux enjeux environnementaux.

Enfin, pour que toute cette énergie constructive se concrétise dans des produits performants et pérennes, nous avions nécessité de nous appuyer sur un Directeur des Opérations capable de faire le lien entre nos partenaires industriels, les exigences bien légitimes de nos clients et l'obligation de répondre à des normes de plus en plus draconiennes. Nous avons trouvé cette perle rare en la personne de Julien Boffa, qui depuis près de 9 ans, met sa rigueur et sa parfaite connaissance de nos produits au service de nos clients toujours plus nombreux.

Forte de ce Comité de Direction soudé qui partage des valeurs et une vision commune, la société Neolife a pu attirer de nombreux talents qui œuvrent chaque jour aussi bien à la R&D, au commerce, au marketing, au suivi clients, au contrôle qualité ainsi qu'à la supply chain pour que ce projet ambitieux devienne une réalité !

Après les deux années complexes que le secteur du bâtiment vient de traverser, il nous semblait important de rendre hommage à cette équipe solide qui a su maintenir le cap de la croissance et nous a permis de passer avec succès cette première décennie pour un avenir prometteur dans le monde du bâtiment durable.