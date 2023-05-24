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    ALNLF   FR0011636083

NEOLIFE

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00:16Neolife : Document AMF CP. 2023DD911179
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Neolife : Document AMF CP. 2023DD911179

24/05/2023 | 00:16
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2023DD911179

22 mai 2023

FR0011636083 - DD166720

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

PM SAS personne morale liée à PATRICK MARCHE, PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : NEOLIFE

LEI : 9695007JCU3BJZRICP85

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 19 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0718 Euro

VOLUME : 70 224.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0718 Euro

VOLUME : 70 224.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 22 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Neolife SA published this content on 23 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 May 2023 22:15:14 UTC.


© Publicnow 2023
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Capitalisation 3,61 M 3,89 M -
VE / CA 2020 2,87x
VE / CA 2021 1,53x
Nbr Employés 19
Flottant 55,0%
Graphique NEOLIFE
Durée : Période :
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Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
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Marie Berland Chief Executive Officer
Geoffroy Jestin Director-Finance & Administrative
Vincent Bazi Chairman-Supervisory Board
Bernard Voisin Director-Research & Development
Secteur et Concurrence
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CRH PLC21.79%36 505
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