Neolife : Les gammes Neolife reçoivent le label « produit biosourcé ».

Depuis sa création, Neolife est ancrée dans une démarche environnementale avec des solutions écologiques pour tous types de bâtiments. C'est donc très naturellement que notre technologie VESTA® a été labellisée « produit biosourcé » par KARIBATI, l'expert en matériaux de construction biosourcés.

Une confirmation évidente pour notre matériau breveté, fabriqué en France et ayant une très haute teneur en fibres de bois.

Biosourcé, ça veut dire quoi ?

Issus de la biomasse végétale, les produits biosourcés ont deux particularités :

Ils sont renouvelables totalement ou partiellement, et permettent d'éviter le recours aux ressources d'origine fossile,

Ils stockent du carbone biogénique de façon durable et limitent donc l'impact sur le dérèglement climatique.

Ces caractéristiques en font des alliés importants pour le respect de l'environnement et de notre planète. Dans le secteur du bâtiment, ces matériaux bas-carbone sont de plus en plus utilisés, apportant de précieuses solutions pour construire durablement et répondre aux défis de la RE2020.

Les bioressources applicables à la construction sont aujourd'hui nombreuses : bois, liège, lin, chanvre, herbe, paille, textiles et papiers recyclés, etc…

Le label « produit biosourcé » en quelques mots

Créé en 2017 par KARIBATI, ce label garantit la teneur en biomasse des produits de construction biosourcés. Il tient compte notamment des composants du produit ainsi que de leur provenance.

Ce label certifie que tous les produits en VESTA® sont fabriqués à partir de matières premières issues de la biomasse et définies conformément à la norme NF EN 16575.

VESTA®, un matériau biosourcé

Le VESTA® contient une très haute teneur en fibres de bois, un composant issu de la biomasse végétale. Pourtant, nous n'abattons aucun arbre !

Notre matériau est fabriqué à partir de sciures et copeaux de bois vierges, récupérés dans les scieries et raboteries. Tout en valorisant ces déchets végétaux, nous fabriquons en France des solutions constructives résistantes, durables et écologiques : bardages, terrasses et profils d'habillage. Les fibres de bois que nous utilisons proviennent de forêts Françaises et Européenne gérées durablement.

Ainsi le bardage biosourcé en VESTA® contient jusqu'à 8 Kg de bois/m² sous forme de fibres. C'est donc un matériau qui stocke le carbone au même titre que le bois massif.

En savoir plus sur le VESTA® » cliquez ici.

Comment est attribué le Label « produit biosourcé » ?

Le label est attribué selon un référentiel très précis, et après vérification d'un comité de pilotage constitué d'acteurs intervenants sur l'ensemble de la chaîne de valeurs : maîtres d'ouvrage, représentants des filières et du Plan Bâtiment Durable.

La SCOP KARIBATI est un organisme indépendant, expert en matériaux biosourcés pour le bâtiment. Reconnue Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale par l'Etat, elle est membre de la GreenTech Verte, incubateur du Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer et du Réseau National d'Accompagnement (RNA) du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Pour en savoir plus sur KARIBATI » cliquez ici.