L'essentiel :

- Le chiffre d'affaires normatif du premier semestre 2026 atteint 5,3 MEUR.

- Le carnet de commandes robuste confirme la prévision de chiffre d'affaires à fin 2026.

- Une levée de dettes de 1,5 MEUR a été réalisée pour accompagner le plan stratégique CAP 2030.



Neolife, spécialiste européen des bio-composites pour la construction durable, annonce un chiffre d'affaires normatif de 5,3 MEUR au premier semestre 2026, en progression par rapport aux 4,8 MEUR du premier semestre 2025. Cette croissance est portée principalement par le marché français, qui représente 4,4 MEUR, soit 84% du chiffre d'affaires normatif, tandis que le chiffre d'affaires à l'export reste stable à 0,9 MEUR, soit 16%.



Le chiffre d'affaires comptable total s'élève à 6,4 MEUR, en hausse de 12% par rapport au premier semestre 2025. Cette progression inclut une augmentation de 26% des ventes d'éco-matériaux, qui atteignent 0,9 MEUR. Le carnet de commandes et le portefeuille d'affaires confirment les objectifs de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026. La stratégie d'exportation se développe notamment aux Pays-Bas et en Suisse, avec la mise en place de partenariats exclusifs et un VIE de 18 mois en Suisse.



Pour soutenir son plan stratégique CAP 2030, Neolifea levé fin juin une dette de 1,5 MEUR auprès de ses partenaires bancaires historiques : Société Générale, Caisse d'Épargne Rhône-Alpes et Crédit Agricole Centre-Est, chacun participant à hauteur de 500 kEUR. Ce financement bénéficie d'une garantie Développement vert de 30% accordée par la BPI, spécifique aux projets liés à la transition écologique et énergétique.



Le plan stratégique CAP 2030 s'articule autour de trois axes : concevoir de nouveaux matériaux bio-composites plus décarbonés, développer de nouvelles applications brevetées et certifiées, et étendre le territoire commercial en France et en Europe. Neolife confirme ainsi sa trajectoire de croissance et son ambition de devenir un acteur de référence dans la construction durable.



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