Neolife : nouveau président du conseil de surveillance

Le 27 mai 2024 à 15:16

Neolife annonce l'élection, à l'unanimité, de Stéphane Tribouley comme président du conseil de surveillance par ses membres, nomination approuvée par le directoire. Son mandat de membre du conseil de surveillance doit être ratifié en AG le 21 juin prochain.



Stéphane Tribouley est président et fondateur du groupe SAB, spécialisé en plasturgie (en extrusion et injection) et devenu le leader en France dans ce domaine, avec cinq sites de production situés en région Rhône-Alpes.



'Partenaire historique de Neolife depuis ses débuts, son président a acquis une réelle expertise métier, en l'accompagnant dans le développement technique de sa matière biosourcée unique et ses produits finis innovants', ajoute la société.



