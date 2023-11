(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et lundi, qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Microsaic Systems PLC - développeur d'équipements de spectrométrie de masse basé dans le Surrey - a engagé de nouveaux pourparlers qui pourraient impliquer une injection de fonds sous réserve du rétablissement de la négociation des actions sur l'AIM. Microsaic avait précédemment déclaré qu'elle avait entamé un programme de réduction des coûts avec l'intention de réduire les frais généraux en annulant son admission sur l'AIM. Toutefois, elle a déclaré mardi : "La société est en train d'examiner les propositions qui lui sont faites : "La société examine les propositions et fournira une nouvelle mise à jour sur les résolutions à soumettre aux actionnaires pour donner effet à ces propositions dès que cela sera raisonnablement possible, ainsi qu'un calendrier mis à jour pour les événements clés. Ce calendrier comprendra la date révisée de publication et d'envoi aux actionnaires d'une circulaire les informant de la tenue d'une assemblée générale. Les administrateurs estiment que la conclusion d'une modeste levée de fonds pour soutenir le maintien de la cotation sur l'AIM serait dans le meilleur intérêt de la société à moyen terme". Le rapport ajoute : "Il est probable que, si elle procède à une levée de fonds sous réserve de l'obtention de nouvelles autorisations des actionnaires pour l'attribution de nouvelles actions sans préemption, la société devra toujours présenter une résolution alternative pour approuver le retrait de la cote au cas où les résolutions requises pour mettre en œuvre une levée de fonds n'auraient pas été adoptées.

Jarvis Securities PLC - fournisseur de services de courtage et d'administration - Confirme qu'elle ne déclarera pas de dividende pour le quatrième trimestre, conformément aux attentes actuelles du marché. Note l'avancement de l'enquête sur les "personnes qualifiées" de son unité Jarvis Investment Management. Un examen supplémentaire, connu sous le nom de phase 1c, est nécessaire. "La phase 1c examinera l'approche de JIML en ce qui concerne les liquidités non investies des clients, la rétention d'intérêts et les dépôts à terme", ajoute Jarvis. Les conclusions de la phase 1c doivent être remises à la Financial Conduct Authority britannique avant la fin du mois de février. Jarvis ajoute : "La FCA a également donné des instructions supplémentaires pour la phase 2 préexistante, si nécessaire. Cette phase comprendrait un rapport d'examen et d'assurance sur le travail de remédiation entrepris par JIML sur les questions soulevées dans l'un ou l'autre des rapports de l'article 166. Cet examen pourrait être nécessaire avant que les restrictions volontaires sur les nouvelles activités et les actifs de JIML puissent être levées. Comme annoncé précédemment, tant que ces restrictions restent en place, les dividendes payables par JIML à la société, et donc les dividendes payables par la société, peuvent être réduits ou retardés". L'entreprise ajoute que les coûts associés à ce processus dépasseront 1,3 million de livres sterling en 2023.

Neometals Ltd - producteur de matériaux pour batteries durables - fait état d'interceptions de pegmatite à partir de carottes de forage au diamant historiques au projet Spargos. "Un examen des carottes de forage à circulation inverse et au diamant provenant de l'exploration historique du nickel confirme le potentiel de multiples intrusions de pegmatite empilées. Le rééchantillonnage est en cours et les analyses sont attendues pour le quatrième trimestre 2023", indique Neometals.

Ariana Resources PLC - société d'exploration et de développement minéral ayant des intérêts dans l'exploitation de mines d'or en Turquie, à Chypre et au Kosovo - Rapports sur le fonds Asgard Metals et les investissements. Elle indique qu'elle a réalisé deux nouveaux investissements et participé à des placements supplémentaires au sein de certaines entreprises déjà investies. Rockover Holdings Ltd, une société d'exploration dont l'actif phare est le projet aurifère Dokwe au Zimbabwe, est une nouvelle position. Sa participation dans Panther Metals, société cotée à Sydney, est restée stable à 3,1 %, contre 3,2 % précédemment. Elle augmente sa participation dans Annamite Resources Holdings Pte Ltd, qui passe de 5,8 % à 6,3 %. Sa participation dans Pallas Resources Ltd est inchangée à 6,0 %. Enfin, Altai Resources Ltd est une autre nouvelle position. Elle détient 8,4 %. "Altai est une filiale détenue majoritairement par Pallas Resources, qui a été créée pour se concentrer sur une importante province de sulfure de nickel dans l'est du Kazakhstan", explique Ariana. Elle soutient l'entreprise avec un investissement de 100 000 livres sterling dans le cadre d'un tour de table de capital d'amorçage.

Beacon Energy PLC - Société allemande de pétrole et de gaz en amont - Fait état d'une augmentation de l'évaluation des réserves dans le champ d'Erfelden, qui incorpore les résultats de forages récents. La meilleure estimation de Says est de 7,24 millions de barils dans le champ, avec une hypothèse haute de 10,2 millions et une hypothèse basse de 4,72 millions. La meilleure estimation précédente n'était que de 3,8 millions.

RTW Biotech Opportunities Ltd - société d'investissement spécialisée dans le secteur des sciences de la vie - Notes L'entreprise CARGO Therapeutics Inc a lancé son offre publique initiale sur le Nasdaq Global Select Market au prix de 15,00 USD, levant ainsi 281,3 millions USD.

Triple Point Social Housing REIT PLC - Fonds d'investissement immobilier basé à Londres - La valeur nette d'inventaire par action diminue en glissement trimestriel à 108,88 pence au 30 septembre, contre 111,31 pence en juin. En outre, elle déclare avoir consulté "un certain nombre d'actionnaires de l'entreprise" en raison des inquiétudes suscitées par la sous-performance des actions de l'entreprise. "Le conseil d'administration et le gestionnaire reconnaissent les préoccupations des actionnaires concernant la performance des actions de la société et restent déterminés, en consultation avec les conseillers stratégiques du groupe, à remédier à la décote persistante par rapport aux actifs corporels nets EPRA", ajoute le communiqué.

