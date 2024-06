Neometals Ltd est un producteur de matériaux pour batteries basé en Australie. La société a mis au point et commercialise trois technologies de traitement respectueuses de l'environnement. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : lithium, titane/vanadium et autres. Elle commercialise la technologie de recyclage des batteries lithium-ion (LiB) par l'intermédiaire de l'entreprise commune Primobius GmbH. Elle fournit des services de recyclage en Allemagne et a commencé à fournir des installations et à octroyer des licences en tant que partenaire technologique de Mercedes-Benz. La société commercialise le procédé d'électrolyse ELi breveté pour produire de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie à partir de saumures et/ou de matières premières de roche dure. Elle permet également la production durable de pentoxyde de vanadium de haute pureté à partir du traitement de sous-produits de la fabrication de l'acier (scories). Son projet Barrambie Titanium and Vanadium est un gisement de titane et de vanadium à haute teneur en roche dure. L'autre segment comprend d'autres projets d'exploration mineurs et des entreprises de technologie de traitement des minéraux.

Secteur Exploitations minières et métallurgie