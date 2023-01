GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Neosperience en tête ; Erfo en queue de peloton

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances de l'Italie Croissance ce mardi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

C'est Neosperience qui s'en sort le mieux, avec une hausse de 8,3 %. L'action a gagné 36% au cours des trente derniers jours, 1,6% au cours des six derniers mois, mais a cédé 33% au cours de la dernière année.

Magis a également fait bonne figure, avec une hausse de 5,7 % à 11,94 euros par action. L'action a commencé à être négociée le 22 décembre.

LOSERS

Le Laboratorio Farmaceutico Erfo se trouve en bas de la liste, cédant 7,5 %. La société a annoncé la semaine dernière qu'elle avait signé un accord pour reprendre 65% de BodySano France SAS.

La transaction - soutenue par les fonds propres d'Erfo - implique l'acquisition par Erfo d'une participation majoritaire de 65% dans BodySano pour 845 000 euros et l'acquisition par BodySano, contre un prêt fourni par Erfo, de la marque "BodySano" et de droits de propriété intellectuelle supplémentaires, actuellement détenus par la société luxembourgeoise BodySano SA, ainsi que 100% des actions de la société belge The Healty Coach SPRL, qui exploite le centre direct à Bruxelles, pour un total de 160 000 euros.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

