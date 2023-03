Neosperience lance OpenAble, une plateforme pour l'accessibilité du web

(Alliance News) - Neosperience Spa a annoncé vendredi le lancement d'OpenAble, la plateforme innovante d'accessibilité au web soutenue par l'intelligence artificielle de Neosperience Cloud.

Selon les statistiques, un visiteur sur quatre dans l'UE a un besoin d'accessibilité au web. En Italie, les grandes entreprises du secteur privé - c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires dépasse 500 millions d'euros - sont tenues de garantir l'accessibilité de leurs services fournis par l'intermédiaire de sites web ou d'applications aux personnes handicapées.

À partir de juin 2025, cette obligation s'appliquera à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros. Aujourd'hui déjà, un manquement aux obligations réglementaires peut entraîner une amende administrative pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires de l'année précédente.

L'adaptation aux règles d'accessibilité du web concerne désormais toutes les institutions publiques et les grandes entités privées et sera étendue dans les prochains mois à toutes les entreprises du secteur privé : selon les données du Cerved, il s'agit d'un marché potentiel d'environ 140 000 entreprises rien qu'en Italie.

Créé pour répondre aux besoins des institutions et des entreprises, OpenAble permet à l'utilisateur final d'interagir avec le contenu de la page web, en l'adaptant à ses besoins grâce à plus de 40 paramètres modifiables, ou plus simplement de choisir l'un des huit profils d'accessibilité standard.

Avant même d'être une obligation légale, l'accessibilité du web représente une obligation civique incontournable", a déclaré Dario Melpignano, président de Neosperience, "OpenAble représente le mieux la mission de Neosperience : un web accessible et inclusif est un web enfin empathique".

"L'intégration avec l'Intelligence Artificielle de Neosperience Cloud et les fonctions avancées de contrôle à distance et de stockage du profil du visiteur font d'OpenAble un outil unique sur le marché pour faire tomber les barrières architecturales numériques et offrir à tous les visiteurs une expérience utilisateur épanouissante et conforme aux attentes de chacun".

