(Alliance News) - Neosperience a annoncé mercredi le lancement de Neosperience Pulse, une solution qui exploite la puissance du Digital Twin avec l'intelligence artificielle générative.

Dans le secteur de la fabrication, par exemple, cette plateforme innovante d'exploration des processus alimentée par l'IA générative permet aux entreprises de créer un "jumeau numérique" de leur processus de production, en intégrant des données provenant de systèmes d'information pour obtenir une vue holistique du processus réel.

Le jumeau numérique représente fidèlement les flux de matériaux dans le département de production, ce qui permet un suivi granulaire et l'identification immédiate de toute déviation. L'IA prédictive permet une gestion plus réactive et axée sur les données des alertes de retard, dans le but d'optimiser les délais et d'améliorer les niveaux de service aux clients.

Grâce à des algorithmes sophistiqués d'apprentissage automatique et d'IA générative, Neosperience Pulse analyse en profondeur les données historiques de traitement, identifie les inefficacités cachées et les goulots d'étranglement ; il est également capable de prédire les performances et d'anticiper l'apparition d'anomalies, ce qui permet des interventions proactives. Cette approche prédictive permet d'explorer des scénarios hypothétiques, guidant les décisions stratégiques qui ont un impact direct sur la compétitivité et la durabilité.

