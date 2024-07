(Alliance News) - Neosperience Spa a dévoilé vendredi son plan stratégique 2024/28, qui "esquisse une trajectoire de croissance forte, dans le but de consolider la position de la société en tant que partenaire stratégique de référence pour l'innovation numérique en Europe et au-delà".

En termes de chiffres, la société s'attend à ce que les revenus passent de 21,2 millions d'euros en 2023 à 53,4 millions d'euros en 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 20,4 %. L'Ebitda devrait passer de 5,1 millions d'euros en 2023 à 18,7 millions d'euros en 2028, avec des marges passant de 24 % à 34,9 %, en raison d'une proportion croissante de ventes récurrentes dans le revenu total.

La position financière nette devrait être positive à la fin du plan.

Le plan se concentrera sur trois domaines stratégiques : l'engagement et la croissance des clients, l'optimisation et l'automatisation des processus, et le conseil en transformation numérique.

En outre, il reposera sur trois piliers : l'intelligence artificielle, l'empathie numérique et l'entreprise composable.

"Notre plan stratégique 2024-2028 représente une vision ambitieuse pour l'avenir de Neosperience et de nos clients", a déclaré Dario Melpignano, président de Neosperience. "Nous visons à redéfinir la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et optimisent leurs processus grâce à l'intelligence artificielle et à l'empathie numérique. Notre suite Neosperience Cloud, avec son architecture modulaire et flexible, est le moteur de cette transformation."

Neosperience se négocie à parité à 1,33 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.