Une filiale de Neosperience approuve le plan de cotation aux Etats-Unis

(Alliance News) - Neosperience Spa a annoncé vendredi que l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Neosperience Health Spa, filiale à 90 % de NSP, a approuvé hier une augmentation de capital en vue d'une cotation sur les marchés financiers américains.

L'augmentation de capital prévoit l'émission d'un maximum de 100 millions d'actions, à utiliser pour le placement sur les marchés américains et pour d'autres levées de fonds futures en Italie ou à l'étranger. À l'issue de l'introduction en bourse, prévue à titre indicatif pour la fin de l'année 2023, NSP conservera une participation majoritaire dans NH.

L'assemblée des actionnaires a également approuvé de nouveaux statuts, dont l'entrée en vigueur est subordonnée au début de la négociation sur le marché américain.

Neosperience Health, créée en mai 2022, a hérité des activités menées ces dernières années par NSP dans le secteur de la santé et a récemment développé une plateforme logicielle, Neosperience Health Cloud, destinée aux cliniques ambulatoires, aux centres de diagnostic et aux hôpitaux publics et privés, qui permet de numériser les processus de diagnostic, de prévention et de prise en charge des patients, grâce à l'utilisation d'algorithmes sophistiqués d'intelligence artificielle.

"Avec le produit de la cotation sur le marché américain, NH entend accélérer sa croissance, en Italie et dans les principaux pays européens, dans le but de développer ultérieurement ses activités aux États-Unis également", peut-on lire dans la note de Neosperience.

L'action de Neosperience est en hausse de 14 %, à 2,03 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

