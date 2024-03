(Alliance News) - Neosperience Spa a annoncé jeudi que sa filiale Value China a obtenu le certificat d'autorisation commerciale de Xiaohongshu - Little Red Book - et a organisé le premier séminaire européen dédié aux entreprises occidentales pour lancer la plateforme chinoise de commerce social, qui est devenue le porte-parole de l'excellence italienne en Chine.

Value China, l'entreprise numérique du groupe Neosperience spécialisée dans le marketing et la publicité pour le marché chinois, a obtenu une reconnaissance importante de la part de Xiaohongshu, la principale plateforme de commerce électronique sur les médias sociaux en Chine, qui compte plus de 300 millions d'utilisateurs.

Xiaohongshu, connu en Europe sous le nom de Little Red Book, a en effet décerné à Value China le certificat d'autorisation commerciale, attestant de la profonde expérience et de l'expertise de l'équipe de Value China dans le développement de stratégies marketing avancées sur leur plateforme.

"C'est la première fois que Xiaohongshu accorde cette certification à une entreprise européenne, ce qui démontre l'excellence des services de Value China", explique Neosperience.

"Le fait d'être choisi comme premier partenaire européen de Xiaohongshu confirme le bien-fondé de notre stratégie d'accompagnement des entreprises occidentales vers la Chine et ouvre de nouveaux horizons de croissance pour Neosperience. Cette certification nous permettra d'offrir à nos clients un niveau de personnalisation plus élevé et une gamme de services encore plus efficace et rentable, contribuant ainsi à l'amélioration de la performance globale du groupe", a déclaré Luca Qiu, PDG de Value China.

L'action de Neosperience est en hausse de 1,1 %, à 1,81 euro par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

