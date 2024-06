Néovacs : accord de collaboration avec le CNRS

Néovacs annonce la signature d'un accord de collaboration avec le CNRS. Dans le détail, la biotech, qui développe de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes, annonce la signature d’un contrat de collaboration et de recherche avec l’équipe du Dr Nathalie Mignet, directrice de recherche au CNRS (laboratoire "Unité de Technologies Chimiques et Biologiques pour la Santé"), du CNRS, de l' Université Paris Cité et de l’Inserm, pour le développement conjoint de nouvelles formulations lipidiques pour la délivrance d'ARN messager (ARNm).