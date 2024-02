Neovacs: le brevet sur son candidat vaccin entre en phase d'examen dans dix pays

Néovacs annonce l'entrée en phases nationales de son brevet portant sur ses candidats vaccins à ARNm dans le domaine des allergies. La biotech à un stade préclinique développant de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes précise que ce brevet entre en phase d'examen par les offices des États dans lesquels une délivrance est souhaitée, à savoir 10 pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie et 4 autres territoires associés, dont notamment les Etats-Unis, la Chine et le Japon.