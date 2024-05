Neovacs: résultats positifs pour le vaccin ARNM contre les allergies

Néovacs annonce la supériorité de son vaccin thérapeutique de type ARN messager (ARNm), comparé au vaccin protéique, dans un essai préclinique chez le primate non humain pour le traitement des allergies. Cette biotech qui développe de nouvelles thérapies pour des maladies inflammatoires et auto-immunes ajoute qu’au vu des résultats obtenus avec l'approche ARNm, elle a décidé de prolonger la durée de cette étude pour mesurer l'efficacité des vaccins de type ARNm à long terme (6 mois).



Selon Neovacs, l'administration des deux vaccins s'est réalisée sans effet indésirable chez le primate non humain et l'étude a montré dans les deux cas l'induction d'une réponse neutralisante contre les cytokines IL-4 et IL-13 circulantes. Les données à 3 mois ont également démontré une efficacité nettement supérieure des vaccins ARNm comparés aux vaccins protéiques.