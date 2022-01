NEOVACS : A suivre aujourd'hui

Néovacs a signé deux contrats de licence exclusive mondiale négociés avec la filiale privée de l'Inserm (Inserm Transfert). Ces brevets définissent et protègent les travaux de développement clinique et la commercialisation de candidats vaccins dans les domaines de l'asthme et des allergies alimentaires. Par ces nouveaux accords, la société s'assure les droits exclusifs d'exploitation de ces inventions.



L'accord de licence exclusive, dont les négociations avaient été suspendues lors de la procédure collective précédent la reprise de la société au printemps 2020, vient consolider les relations entre Néovacs et ses prestigieux partenaires académiques, dans le prolongement du contrat de collaboration, mis en place par Inserm Transfert et signé en novembre 2021, autour du développement pré-clinique de nouveaux candidats vaccins dans le domaine des allergies.



Néovacs confirme une nouvelle fois son ambition d'accélérer la mise en œuvre de programmes pré-cliniques de candidats vaccins dans le domaine des allergies (Asthme, Dermatite Atopique et Allergies alimentaires).



Dans l'optique du développement d'un candidat vaccin, la société prévoit la mise en œuvre d'un programme d'essai clinique de Phase I/Iia en utilisant les produits nécessaires à leurs réalisations selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), dès l'obtention de l'autorisation réglementaire.



Ces phases pré-cliniques représentent, comme déjà annoncé, des investissements globaux estimés à 15 millions d'euros et totalement financés grâce aux ressources disponibles.







LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.