NEOVACS : Tableau de suivi des VM donnant accès au capital (ORNANEs) au 27 août 2020 0 27/08/2020 | 12:23

Contrat HBR INVESTMENT GROUP du 15 mai 2020 - Suivi des ORNANEs gérée dans le cadre d'une fiducie par Equitis Gestion Montant du contrat de financement (€) 5 850 000 TRANCHE TRANCHE T1 TRANCHE T2 TRANCHE 3 TRANCHE 4 TRANCHE 5 TRANCHE 6 Date du tirage 13/07/2020 10/08/2020 Nombre d'ORNANEs 50 50 Montant du tirage 500 000 € 500 000 € - - - - Libellé Date 24/08/2020 Opération de conversion des ORNANEs --- Nb ORNANEs en circulation Capacité de financement résiduelle (€) 4 850 000 Emprunt obligataire non convertit (€) 900 000 Nombre d'actions créées dans le cadre du contrat 1 111 111 Nb ORNANEs Nb actions Date Nb ORNANEs Nb actions Date Nb ORNANEs Nb actions Date Nb ORNANEs Nb actions Date Nb ORNANEs Nb actions Date Nb ORNANEs Nb actions converties créées converties créées converties créées converties créées converties créées converties créées 10 1 111 111 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 40 50 - - - - La Sté Neovacs SA a publié ce contenu, le 27 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

