Neovacs : BPIFRANCE SOUTIENT SIGNIA THERAPEUTICS AUX CÔTÉS DE NEOVACS POUR SES PROJETS DEEPTECH

Paris, le 6 janvier 2022 – 8 h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce que Signia Therapeutics, société dans laquelle elle a investi en 2021, s'est vu attribuer une aide au développement Deeptech de Bpifrance de 1,7 M€.

Issue d'un programme de recherche de 10 ans mené par le Dr. Manuel Rosa-Calatrava et son équipe au sein du Laboratoire de Virologie et Pathologie Humaine (Virpath), rattaché au CIRI (UCBL, ENS Lyon, Inserm et CNRS) avec le soutien fort des filiales de l'UCBL, Lyon Ingénierie Projet (LIP) et EZUS, Signia Therapeutics est une société de biotechnologie dont la mission est d'accélérer la recherche de médicaments contre les infections et les pathologies respiratoires.

Le programme aidé, d'un budget global de 3,7 M€ sur 36 mois, a pour objectif la montée en échelle de la plateforme de Drug Discovery SIGNATURA. Ce programme vise à étendre les capacités et la prédictivité de la plateforme SIGNATURA, en incrémentant de façon très significative sa base de données propriétaire de signatures de pathologies et de composés, en développant infrastructure bio-informatique, algorithmes, modèles mathématiques et outils d'Intelligence Artificielle (IA). Le projet inclut également des opérations de validation fonctionnelle pré-clinique et de reformulation des candidats-médicaments identifiés.

Hugo Brugière, PDG de Néovacs, déclare : « La reconnaissance par Bpifrance de la stratégie de rupture élaborée par l'équipe scientifique de Signia Therapeutics et du potentiel de sa plateforme technologique conforte la pertinence de notre investissement récent dans Signia Therapeutics. Nous nous réjouissons de l'effet de levier sur l'aide Bpifrance pour le développement des projets de la société. »

Néovacs a investi 1,3 M€ dans la société Signia Therapeutics en octobre 2021 dans le cadre de son programme d'accompagnement de sociétés de BioTech ou MedTech à fort potentiel.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

