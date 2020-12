Neovacs : LEVÉE DE FONDS DE 1 MEUR

Paris et Boston, le 9 décembre 2020 – 8h CET - Néovacs (Euronext Growth Paris : ALNEV) annonce une levée de fonds de 1,0 M€ par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1 000 000 €, souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Le produit de ces opérations sera destiné, pour 50%, à financer les travaux préparatoires à un essai de Phase I/Iia dans les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

À ce jour, le tirage de 5 tranches d'OCEANE-BSA a permis de lever 5 M€ et donné lieu à la création de 252 331 723 actions nouvelles. À l'issue de ce tirage de 1 M€, la capacité d'investissement résiduel est de 34 M€. Le tableau de suivi des OCEANE-BSA en circulation sera mis à jour en conséquence.

Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 18 mai 2020[1]. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

À PROPOS DE NÉOVACS

Néovacs est une société de biotechnologie française, cotée sur Euronext Growth depuis 2010, spécialisée dans les vaccins thérapeutiques ciblant le traitement des maladies auto-immunes. Sa technologie innovante appelée Kinoïde®, brevetée jusqu'en 2038, permet d'induire une réponse immunitaire polyclonale, applicable dans plusieurs indications. Néovacs a développé l'IFNα Kinoïde pour le traitement du lupus dans une étude clinique de phase IIb. L'étude principale est terminée, les résultats complets ont été présentés au 13ème congrès international 2019 du lupus. La Société a également terminé des travaux précliniques prometteurs avec un autre vaccin thérapeutique, l'IL-4/IL-13 Kinoïde, pour le traitement des allergies. L'ambition de cette « approche Kinoïde® » est de permettre aux patients de mieux supporter un traitement à vie qui serait plus efficace, bien toléré et très souple dans son administration. Pour plus d'informations : www.neovacs.fr

Jérôme FABREGUETTES-LEIB

Relations Investisseurs

neovacs@actus.fr

01 53 67 36 78 Nicolas BOUCHEZ

Relations Presse financière

nbouchez@actus.fr

01 53 67 36 74

[1] Cf. Communiqué de presse du 18 mai 2020 : « Validation du plan « Nouveaux départs » par le Tribunal de commerce de Paris »

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yppsYZhqk5uXxnJtYsdsnGNrbZdpx5aYmpaeyZOdl5rGaptplWpmapeaZm9nmWhn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/66431-neovacs_cp_tirage_oceane-bsa_20201208_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews