Néovacs : dopé en Bourse par le dossier Pharnext

Avec des gains de 33%, le titre Néovacs caracole en tête des plus fortes hausses du marché parisien lundi, dopé par la perspective d'un contrat majeur pour sa filiale Pharnext.



Dans un communiqué, la biotech estime que la réception par Pharnext de deux offres valorisant à plus de 250 millions d'euros son candidat médicament dans la maladie de Charcot vient valider sa stratégie d'investissement.



Au printemps 2020, Néovacs avait dévoilé une nouvelle feuille de route stratégique basée sur la poursuite des programmes de recherche internes et la mise en oeuvre d'une politique d'investissement dans d'autres entreprises du secteur.



Néovacs - qui juge que Pharnext constitue de loin son investissement le plus prometteur avec une mise de 21 millions d'euros - rappelle qu'il pourrait percevoir une rémunération indexée sur le produit de la cession atteignant 15% de son montant ou sur les revenus d'une licence (15% également).



En outre, Néovacs dispose de bons de souscription d'actions lui permettant, à partir de début 2024, de prendre jusqu'à 30% du capital de Pharnext pour un investissement additionnel de 20 millions d'euros.



Sur la base d'une analyse financière publiée par le cabinet de recherche Edison, la valeur totale des actifs de Pharnext est aujourd'hui estimée à 214 millions d'euros.



