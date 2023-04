Neovacs: feu vert chinois pour son traitement du lupus en partenariat avec Biosense Global

Néovacs annonce le franchissement d'une nouvelle étape dans le développement de son partenariat stratégique conclu il y a un an avec le groupe américain Biosense Global dans le traitement du lupus. Son partenaire lui a annoncé avoir reçu un retour positif et un feu vert de la part de la NMPA (National Medical Products Administration), l'autorité sanitaire chinoise, pour la soumission de l'IND (Investigational New Drug). Engagé dans la préparation de l'IND Biosense Global a engagé une recherche de partenaires afin de soutenir financièrement les prochaines étapes de son développement.



Il s'agissait lors de la conclusion du partenariat de permettre un transfert de technologie du produit IFN? Kinoïde dans le traitement du lupus et de reprendre les essais cliniques en Chine, entièrement pris en charge par Biosense Global, offrant à Néovacs " une nouvelle perspective de valorisation d'un actif stratégique sans aucun coût engagé ".



Au début de l'été 2022, BioSence a informé Néovacs qu'une phase pré-IND (Investigational New Drug) avait été initiée avant le lancement éventuel d'une nouvelle phase IIb.