Néovacs : investit 5 millions de dollars dans la détection canine de bactéries et de virus

Néovacs a réalisé le premier investissement stratégique de son fonds d'amorçage pour accompagner l'émergence de solutions de prévention et de lutte contre la Covid-19 et plus généralement contre les pandémies Dans ce cadre, la société annonce un investissement de 5 millions de dollars (4,2 millions d'euros) dans Bio Detection K9, société canadienne spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus et notamment du covid-19.



Cette société sera détenue à 35% par Néovacs et à 65% par la société Priority One Canine (P1K9) qui a développé une expertise de pointe dans le domaine des chiens détecteurs.



Historiquement, les chiens ont été domestiqués en raison de leur sens de l'odorat incroyablement développé. Cet outil hautement perfectionné a été utilisé pour détecter de nombreuses cibles d'intérêt, y compris les explosifs, les armes à feu, les stupéfiants et le tabac de contrebande.