Neovacs : les pertes semestrielles se sont creusées

Le rapport semestriel publié aujourd'hui par Neovacs témoigne d'une perte de 6,4 millions d'euros au 30 juin 2020, contre une perte de 3,7 millions d'euros à la même date, un an plus tôt.



Le résultat d'exploitation s'établit à 1,8 million d'euros, soit mieux qu'un an plus tôt (-4,6 millions d'euros).



Le plan de continuation présenté par HBR Investment Group a été adopté en mai 2020 et a permis à Neovacs de sortir de son plan de redressement judiciaire. Ce plan baptisé ' Nouveaux départs ', vise à relancer l'activité de développement historique et à étendre l'expertise de Neovacs.



