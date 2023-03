Neovacs: nouvelle publication scientifique sur l'efficacité du vaccin contre l'asthme

Néovacs annonce la mise à disposition d'une nouvelle publication scientifique dans la revue « Allergy » (journal de référence dans le domaine de l'allergie et de l'immunologie clinique) de nouveaux travaux démontrant l'efficacité d'un vaccin ciblant l'interleukine-4 (IL-4) et l'interleukine-13 (IL-13) dans un modèle d'asthme chez des souris « humanisées ». Cette publication s'est faite en collaboration avec l'Inserm via deux équipes de recherche dirigées par Laurent Reber (Institut Infinity, Toulouse) et Pierre Bruhns (Inserm, Institut Pasteur).



L'article démontre que le vaccin Kinoïde a notamment permis de bloquer l'hyperréactivité bronchique, la surproduction de mucus et l'éosinophilie dans un modèle d'asthme allergique dans des souris " humanisées " exprimant l'IL-4 et l'IL-13 humaines à la place des protéines murines respectives.