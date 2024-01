Neovacs: premiers résultats encourageants pour ses vaccins anti-allergies

Le 17 janvier 2024 à 10:44 Partager

Néovacs annonce le franchissement de nouvelles étapes majeures du développement de ses candidats vaccins en traitement des allergies. La biotech spécialiste des maladies inflammatoires et auto-immunes annonce que "les premières administrations des vaccins Kinoïdes protéiques et ARN messager" ont été réalisées sur des primates non humains, "sans effet indésirable" dans le cadre d’une étude qui se terminera en 2024. "Les analyses porteront sur la réponse immunitaire au vaccin ainsi que sa tolérance", précise-t-elle.



"Les résultats de l'étude seront un jalon important et permettront de sélectionner le type de plateforme à retenir pour poursuivre un développement clinique dans l'allergie et ainsi préparer le lancement d'un essai de Phase I/Iia chez l'homme", annonce Neovacs.