NeoVolta, Inc. est un fabricant de solutions de stockage d'énergie intelligentes. La société conçoit, développe et fabrique des systèmes de stockage d'énergie résidentiels permettant de réduire les factures d'électricité et d'alimenter les foyers même en cas de panne du réseau. En mettant l'accent sur la chimie Lithium-Iron Phosphate (LiFe(PO4)), le NV14 est équipé d'un système de batterie solaire rechargeable de 14,4 kWh, d'un onduleur de 7 680 watts et d'un système de gestion de l'énergie basé sur le Web avec une surveillance 24/7. En stockant l'énergie au lieu de la renvoyer sur le réseau, les consommateurs peuvent se protéger contre les coupures de courant et éviter les tarifs élevés de l'électricité en période de pointe facturés par les compagnies d'électricité. Les clients peuvent également ajouter une batterie de stockage supplémentaire, la NV24 de NeoVolta, à la NV14 pour une capacité de 24,0 kWh.

Secteur Equipements et composants électriques