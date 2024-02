NeoVolta, Inc. est un concepteur, fabricant et vendeur de systèmes de stockage d'énergie (ESS) haut de gamme, principalement ses NeoVolta NV14, NV14-K et NV 24, qui peuvent stocker et utiliser l'énergie par le biais de batteries et d'un onduleur sur des sites résidentiels ou commerciaux. La société commercialise et vend ses produits directement à ses installateurs solaires certifiés et aux distributeurs d'équipements solaires. Le NV14 est un système d'énergie solaire complet avec un onduleur hybride 120V / 240V de 7 680 watts, qui est également capable de fournir une énergie commerciale triphasée de 208V avec un système de batteries au phosphate de fer lithium (LiFe (PO4)) de 14,4 kWh. Le NV24 dispose d'une capacité de batterie supplémentaire qui fait passer le stockage d'énergie du NV14 de 14,4 KW à 24,0 KW. Le NV14-K est une variante du NV14 construite selon les spécifications EOS Linx. Son système de stockage d'énergie NV14 contient un onduleur hybride triphasé 120V/240V et 208V de 7 680 W et une batterie d'une puissance de 14,4 kWh. Le NV14 est capable de stocker et d'utiliser des sources photovoltaïques inversées (AC), des sources photovoltaïques non inversées (DC) ou des sources photovoltaïques AC et DC.

Secteur Equipements et composants électriques