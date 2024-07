Nepra Foods Inc. est une entreprise verticalement intégrée d'aliments sains à base de plantes et d'ingrédients spécialisés qui soutient des marques d'aliments fonctionnels et sans allergènes. Les produits de la société se composent d'ingrédients à base de plantes, qui sont des ingrédients de spécialité, des mélanges et des mixes à base de plantes sans gluten et sans allergènes ; de protéines à base de plantes, qui sont des substituts de viande à base de plantes ; d'alternatives laitières à base de plantes, qui fournissent des alternatives laitières à base de plantes, allant du lait au fromage, au yaourt, à la vinaigrette, aux trempettes et à la crème aigre ; et de produits de boulangerie, d'en-cas et de pâtes à tartiner à base de plantes. Les ingrédients d'origine végétale sont vendus aux fabricants de produits alimentaires et aux boulangeries. L'entreprise propose également des repas prêts à consommer à base de plantes. Ses ingrédients d'origine végétale sont vendus aux entreprises (B2B). Ses protéines d'origine végétale, ses substituts de produits laitiers d'origine végétale et ses produits de boulangerie, snacks et pâtes à tartiner d'origine végétale sont vendus directement aux consommateurs et par l'intermédiaire de représentants commerciaux et de distributeurs.

Secteur Transformation des aliments